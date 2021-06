Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta dell'Inghilterra, da Grealish a Kane

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Jack Grealish Su Grealish c'erano le attenzioni di tutta l'Inghilterra. Un giocatore non partiva con questa pressione dai livelli del primo Rooney: aspettative al massimo per il mago dell'Aston Villa, il suo girone è stato un climax. Il Manchester City lo segue con attenzione e lo ha fatto anche nel corso di queste partite. Guardiola da lui avrà (avrebbe) bisogno certamente di più costanza di rendimento e non di altissimi e poi di una fugace mediocrità. Ma quando s'illumina è bello come una canzone dei Beatles.

LA RIVELAZIONE

Kalvin Phillips Il figlio più splendente, e con più treccine, del gioco del Loco Marcelo Bielsa. E' stato il tecnico del Leeds United ad abbracciarlo comunicandogli la convocazione di Gareth Soutghate, il Pirlo d'Inghilterra è l'equilibratore del gioco dei Leoni d'Albione. Problema: accanto a Declan Rice si pestano i piedi e non rende a volte al massimo, o quanto meno a intermittenza. Però per gestione del gioco, stretto e lungo, tempi e metodi, è sicuramente il più sudamericano del lotto.