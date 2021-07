VIDEO - Inghilterra in semifinale. Da Liverpool a Londra, la festa dei tifosi alle reti inglesi

Da Liverpool a Londra, in Inghilterra i tifosi dei Three Lions sono comprensibilmente impazziti di gioia dopo ognuna delle quattro reti di Kane e compagni all'Ucraina. Guarda in calce le immagini dei festeggiamenti dei fan inglesi riuniti per assistere ai quarti di finale di Euro 2020 contro la Nazionale del ct Shevchenko dinanzi agli iconici maxi schermi.