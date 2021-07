Viglia di Italia-Spagna, rifinitura della Roja a Las Rozas sotto gli occhi di Rubiales

vedi letture

Questa mattina il presidente della RFEF, Luis Rubiales, ha fatto visita alla Spagna di Luis Enrique a Las Rozas. Prima dell'allenamento il numero uno della federazione si è intrattenuto col ct e col capitano Sergio Busquets per le ultime novità in vista della gara contro l'Italia di domani. La Spagna, dopo l'allenamento di questa mattina, si sposterà a Londra nel pomeriggio con arrivo previsto per le 18 ora italiana (conferenza di Luis Enrique e Pedri dalle 20.45).