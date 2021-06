VIP esentati dalla quarantena o final four a Budapest: la UEFA minaccia il Regno Unito

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Times la UEFA starebbe trattando con il governo inglese affinché 2.500 VIP abbiano il permesso di entrare sul suolo britannico senza dover rispettare la quarantena di 10 giorni, secondo i protocolli imposti dal Regno Unito. In caso contrario il massimo organo calcistico europeo potrebbe spostare le semifinali e la finale a Budapest, dove non vi sono restrizioni di sorta per chi viaggia nell'area Schengen, oltre a non avere limitazioni di sorta circa i tifosi allo stadio.