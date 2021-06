Zancan su Galles-Danimarca: "Scandinavi favoriti, ma Bale e soci non hanno niente da perdere"

Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista Federico Zancan ha parlato del primo ottavo di finale, quello tra Danimarca e Galles, che comincerà alle 18:

"Al di là del valore tecnico, la Danimarca ha una carica emotiva in più per la vicenda-Eriksen ed è favorita nei pronostici. Il Galles però gioca da squadra: ha tanti giocatori che militano in seconda serie inglese più un paio di stelle e cinque anni fa ha sorpreso tutti. Non ha nulla da perdere".