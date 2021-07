Zenga: "Parata perfetta di Donnarumma su De Bruyne. Lui è un leader calmo"

"Una parata perfetta". Walter Zenga non ha dubbi nella spiegazione dell'intervento di Donnarumma sul tiro di De Bruyne durante Belgio-Italia: "In questa parata c'è una tecnica perfetta - spiega l'ex portiere a Sky Sport - posizione delle gambe, il passo verso la palla, il braccio teso sul pallone. C'è una composizione tecnica perfetta. Donnarumma è un leader calmo, si fa scivolare tutto addosso e lo sta dimostrando in questi Europei. Non c'è bisogno che il portiere faccia diciotto parate, ne basta una in un momento importante".