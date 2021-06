Agli ottavi di finale l'Italia trova l'Austria: la nazionale di Foda supera 1-0 l'Ucraina

All’Austria basta un gol di Baumgartner per superare l’Ucraina e regalarsi gli ottavi di finale. La nazionale di Franco Foda si impone nettamente sul piano del gioco sui rivali di Shevchenko che dovranno attendere la fine della fase a gironi per vedere se accederanno agli ottavi fra le migliori terze. Pressione austriaca forsennata nei primi minuti con il giovane trequartista dell’Hoffenheim che riceve un cross al bacio su corner di Alaba al 20’ e infila Bushchan per il gol che sblocca il match. L’Ucraina sembra alle corde e nel finale di frazione in due occasioni Arnautovic fallisce il colpo del raddoppio. Nella ripresa Sheva ridisegna la squadra cercando a più riprese di trovare la rete di un pareggio che non arriva e che spalanca le porte di Wembley all’Austria dove ad attenderla ci sarà l’Italia di Roberto Mancini.