Approccio diverso rispetto al campionato e LuLa scoppiata: stasera Inter-Milan, parla Antonio Conte

Antonio Conte vuol vedere subito la sua Inter ripartire, dopo il pareggio di campionato con l’Udinese. E per farlo, quale miglior partita di un derby di Coppa Italia? Per preparare la sfida col Milan, l’allenatore nerazzurro ha fatto riferimento alla gara di campionato persa per colpa della doppietta di Ibrahimovic in avvio. Ecco, Conte non vuol vedere un approccio del genere alla partita e per farlo chiederà ai suoi di partire subito forte, senza concedere campo agli avversari. Per ottenere una risposta importante da questo punto di vista, l’ex ct darà spazio al turnover e a quei giocatori che ultimamente si sono visti ben poco.

Lukaku o Lautaro, chi riposa? La sensazione, e forse anche qualcosa di più, è che uno fra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez possa riposare per lasciare spazio ad Alexis Sanchez. Con lui potrebbe trovare spazio anche Christian Eriksen ancora nel ruolo di playmaker, anche se Brozovic resta decisamente avanti nelle preferenze. Quasi certamente le fasce cambieranno padroni, con Darmian e Perisic titolari, ma ha buone chance di scendere in campo anche Kolarov nella linea a tre. Nel mezzo dubbio Sensi, ristabilitosi dopo gli ultimi acciacchi, anche se Vidal resta in vantaggio.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku