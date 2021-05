Asado e boxe, tra Lautaro e Conte scoppia la pace dopo i toni accesi con la Roma

L’asado e la boxe portano il sereno in casa Inter. I nerazzurri avevano salutato l’ultimo turno di campionato con il battibecco tra Lautaro Martinez e Antonio Conte al momento del cambio, avvenuto appena venti minuti dopo l’ingresso dell’argentino in campo. Una scenetta che a qualcuno ha fatto pensare come il salentino non molli mai il colpo e a qualcun altro come i nervi tesi siano di casa alla Pinetina. Sembra buona soprattutto la prima tesi, pur se il futuro è ancora tutto da decifrare: nella giornata appena trascorsa è stato proprio Lautaro a ordinare grigliata per tutti ad Appiano. Da Zanetti in poi, una grande tradizione interista. E poi, dopo essersi scusato col mister e con la squadra, ecco l’incontro sul ring, ovviamente simulato, tra il Toro e Conte, con Lukaku nelle vesti speciali di annunciatore (oltre che festeggiato, fresco ventottenne). A latere, le parole di Alejandro Camano, agente di Lautaro (e di Hakimi): “Rinnovo in stand by, vogliamo capire prima il futuro del club”.