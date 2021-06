Atto finale: oggi l’ultima del girone degli Azzurri. Le parole di Mancini e Belotti

vedi letture

Si chiude questa sera il Girone A dell'Italia, che intorno alle ore 20 conoscerà il suo destino: primo o secondo posto. Alla vigilia della sfida contro il Galles, il CT Mancini parla in conferenza stampa ed annuncia un titolare: Marco Verratti. "Marco ha bisogno di giocare. Fino ad oggi, dopo tanti giorni che si allena, sta bene. Vediamo che, se entrerà in campo come è probabile che sia, come starà dopo la fine del primo tempo, le sue sensazioni. Valuteremo lì", ha spiegato il tecnico Azzurro, che ha lanciato anche qualche indicazione circa qualche altro titolare della sfida di domani.

Ad accompagnare il CT in conferenza stampa, ci ha pensato Andrea Belotti, che domani dovrebbe trovare la sua prima da titolare: "Ci spero. Sogno di giocare, per ora non sappiamo niente, dipenderà dalle scelte del mister. Posso dire che è emozionante come lo è stato nella prima partita, anche se non ho giocato da titolare. Era la gara di debutto, in casa: rivedere i tifosi allo stadio è stata un'emozione grandissima. Se avrò la fortuna di giocare titolare, sarà tanto di guadagnato. Partecipare a una competizione importante come l'Europeo, farlo da titolare, sarebbe una grandissima emozione", ha commentato il Gallo.

Ma chi sarà a scendere in campo domani tra le fila degli Azzurri? Probabili tanti cambi in vista della fase ad eliminazione diretta, con alcuni degli uomini fin qui più utilizzati che potrebbero riposare. E' il caso di Ciro Immobile, ma anche di Leonardo Spinazzola e di Nicolò Barella: davanti a Gigio Donnarumma, ecco una chance per Emerson Palmieri a sinistra, con Di Lorenzo a destra e Bonucci ed Acerbi come coppia centrale. In regia intoccabile Jorginho, che completerà il reparto con Locatelli e con Marco Verratti, che verrà testato dopo l'infortunio al ginocchio. Davanti, nel tridente, Belotti guida l'attacco, con due tra Berardi, Chiesa e Bernardeschi.