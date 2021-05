Boga via dal Sassuolo in estate: lo annuncia il giocatore, che può seguire De Zerbi in Ucraina

Non solo quello di Claudio Ranieri alla Sampdoria, questo venerdì è arrivato anche l'addio di Jeremie Boga al Sassuolo. Ad annunciarlo è stato lo stesso esterno d'attacco ivoriano, che ha rilasciato un'intervista al quotidiano L'Equipe per parlare del suo futuro e della sua imminente partenza: "Siamo in trattativa da gennaio per estendere il mio contratto, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Così abbiamo deciso insieme alla dirigenza a una cessione in estate. Dopo tre anni qui, è il momento giusto per salutare. Mi piacerebbe farlo salendo di livello".

Sul suo possibile approdo allo Shakhtar insieme a mister De Zerbi, l'ex Chelsea ha poi aggiunto: "Vorrei fare un passo avanti. Se c'è la possibilità di seguire l'allenatore, perché no? Dopodiché, ciò non significa che lo seguirò ovunque. Aspettiamo di capire dove sta andando, cosa succederà alla fine della stagione. Non sto chiudendo nessuna porta".