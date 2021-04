Bonucci positivo, Demiral assente. Juve in emergenza, si scalda anche Pinsoglio

vedi letture

Dopo le quattro positività nello staff della Nazionale Italiana, anche Leonardo Bonucci è risultato positivo al tampone, messo in isolamento e non potrà giocare il derby della Mole di Torino. Non è un problema da nulla, perché nel pomeriggio anche Demiral ha riportato problemi e non sarà presente nel match del weekend. Di più, in porta potrebbe esserci Pinsoglio al posto di Szczesny, per una squadra in completa emergenza.