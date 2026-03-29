Bruzzaniti guastafeste: il gol vittoria col Catania rinvia la festa promozione del Benevento
Giovanni Bruzzaniti nella giornata appena passata ha vestito i panni di guastafeste e rimandato la festa del Benevento che era pronto a esultare in occasione della sfida al Vigorito in programma alle 12:30 di oggi. La vittoria del Catania per 1-0 sul Latina, firmata dall’attaccante arrivato a gennaio, ha infatti permesso agli etnei di tornare a -8 dalla vetta occupata dai sanniti. Con un successo domani contro il Cosenza, i giallorossi tornerebbero a +11 punti, non sufficienti a quattro giornate dalla fine per stappare uno spumante che resterà in fresco per un’altra settimana.
La festa per la formazione di Antonio Floro Flores potrebbe dunque arrivare a Pasquetta in occasione del derby in casa di una Salernitana che appare ancora in difficoltà nonostante l’arrivo di Serse Cosmi che ha perso malamente per 5-2 in casa del Potenza e ora vede messo a rischio anche il terzo posto.