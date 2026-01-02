Colpaccio del Catania in attacco: dal Pineto arriva Bruzzaniti
Colpaccio del Catania. Il club etneo ha ufficializzato l'arrivo di Giovanni Bruzzaniti dal Pineto. Di seguito la nota del club siciliano:
"Catania Football Club comunica di aver acquisito dal Pineto Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Bruzzaniti.
Nel girone d’andata della Serie C Sky Wifi 2025/2026, l’attaccante ha firmato 9 gol e 7 assist nell’arco delle 17 gare disputate con la squadra abruzzese, concludendo l’anno solare in vetta alla classifica dei marcatori del girone B.
Nella scorsa stagione, Bruzzaniti ha realizzato 15 delle sue 34 reti in terza serie.
Nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 9 settembre 2000, il neo-rossazzurro ha indossato in avvio di carriera le maglie del Gozzano, della Pro Vercelli, del Crotone e della Lucchese".
