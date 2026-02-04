TMW Catania, Pastore su Bruzzaniti: "Lo seguivamo dall'estate. Investimento importante"

Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com il direttore sportivo del Catania, Ivano Pastore, ha spiegato i perché della scelta di puntare in attacco su Giovanni Bruzzaniti dopo il brutto infortuni occorso ad Emanuele Cicerelli:

"Giovanni era un profilo che avevamo già attenzionato in estate. Con l’infortunio di Cicerelli siamo tornati su di lui, perché lo riteniamo uno dei pochissimi in grado di sostituirlo per caratteristiche. Quando abbiamo capito che l’operazione era fattibile abbiamo accelerato, così da metterlo a disposizione del mister già alla ripresa dopo la sosta natalizia. Siamo stati bravi e soprattutto c’è stata la disponibilità della proprietà, perché con Bruzzaniti abbiamo fatto un investimento"