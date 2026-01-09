Bruzzaniti: "Lottare fino alla fine, su ogni pallone. Questo il Dna che ho trovato al Catania"

"Sono felicissimo e onorato di essere qui, non vedo l'ora di giocare la mia prima partita in casa, domenica contro la Cavese": esordisce così, nel video di presentazione, il neo attaccante del Catania Giovanni Bruzzaniti, che ha lasciato il Pineto con 10 gol all'attivo per trasferirsi nel Girone C di Serie C e tentare con gli etnei l'assalto alla Serie B.

Il classe 2000 ha poi proseguito: "Dal calcio ho imparato che il gruppo fa la differenze, ci dobbiamo sempre allenare forte e con convinzione. Noi vogliamo lottare fino alla fine, su ogni pallone, questo è il Dna del Catania che ho trovato: compagni e staff. Dobbiamo essere consapevoli, tutti quanti, delle nostre caratteristiche e delle nostre forze, perché insieme possiamo fare la differenza: si parla di 'noi', una parola che contiene non solo il gruppo squadra, ma anche i vari staff, la società e i nostri tifosi. Solo insieme possiamo farcela".

Non resta quindi che vedere se il calciatore farà subito l'esordio nel match contro i campani, in programma appunto domenica 11 gennaio. Il fischio di inizio dello stesso è fissato per le ore 14:30, in un 'Massimino' che si preannuncia già come stadio delle grandi occasioni. Il calore del pubblico non mancherà.