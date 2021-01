C'eravamo tanto amati: finisce la telenovela Milk. Il polacco saluta Napoli e va al Marsiglia

vedi letture

C’eravamo tanto amati. Dopo 48 gol in 122 gare, una Coppa Italia, più di un infortunio e parecchi dissapori finisce l’avventura di Arek Milik al Napoli e con essa la telenovela di mercato che l’ha riguardato. Il centravanti polacco passa infatti in prestito con obbligo di riscatto all’Olympique Marsiglia: gli azzurri incasseranno fino a 13 milioni di euro bonus compresi, più il 20 per cento di una futura rivendita. Un’operazione capolavoro, alla fine, per tutte le parti coinvolte: il Napoli, che nel 2016 aveva investito sì 32 milioni più bonus per portarlo in Italia, ma rischiava di perderlo a zero. Il Marsiglia, che si mette in casa un centravanti completamente restituito alla continuità (34 gol in 82 presenze nelle ultime due stagioni in azzurro). E motivato, perché a guadagnarci è anche Milik, che a sei mesi dall’agognato Europeo torna in corsa.