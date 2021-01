Cagliari-Nainggolan, a volte ritornano: primo giorno d'allenamento in rossoblù per il belga

Cagliari-Nainggolan, capitolo terzo. Primo giorno di allenamento per il centrocampista belga, che torna in maglia rossoblù per la terza volta nella sua carriera: "Ritorno qui con tanta voglia ed entusiasmo. Sono stati tre mesi difficili per me perché non ho visto il campo", ha dichiarato l'ex Roma ai canali ufficiali del club. Un ritorno importante per poter ritrovare il campo con la giusta continuità, rilanciando una carriera segnata da alti e bassi.

ANCORA UNA VOLTA - "L'anno scorso il Cagliari ha fatto un grande girone di andata, un po' meno nel ritorno anche per colpa del Covid, tra il pubblico assente ed un calcio diverso. Mi sento bene, mi sono inserito subito nel gruppo". Queste le parole del belga, intenzionato a ripartire nuovamente dalla squadra che lo ha lanciato definitivamente in serie A. Serve una svolta e ritornare alle origini potrebbe far bene al Ninja, sempre più lontano dal progetto Conte.