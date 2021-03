Che farà Cristiano Ronaldo? Real, PSG, United, MLS o... Juventus? I pro e i contro

vedi letture

Che ne sarà adesso di Cristiano Ronaldo? Contratto in scadenza nell'estate del 2022, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha spiegato che "abbiamo un altro anno per parlare del futuro". Solo che l'ha detto prima dell'eliminazione Champions contro il Porto. Sarà così? Oppure CR7 potrebbe davvero lasciare Torino già in estate? Analizziamo su Tuttomercatoweb.com le varie ipotesi legate al futuro del fenomeno portoghese, tappa per tappa.

Vota il sondaggio di Tuttomercatoweb.com: cosa fare con Ronaldo? CLICCA QUI

L'ipotesi MLS da Beckham

Al PSG da Mbappé e Neymar

Il ritorno al Real Madrid

Il ritorno al Manchester United