Quale futuro per Cristiano Ronaldo? Perché sì e perché no al ritorno allo United

Che ne sarà adesso di Cristiano Ronaldo? Contratto in scadenza nell'estate del 2022, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha spiegato che "abbiamo un altro anno per parlare del futuro". Solo che l'ha detto prima dell'eliminazione Champions contro il Porto. Sarà così? Oppure CR7 potrebbe davvero lasciare Torino già in estate? Analizziamo su Tuttomercatoweb.com le varie ipotesi legate al futuro del fenomeno portoghese, tappa per tappa.

IL MANCHESTER UNITED

Perché sì Perché lì è diventato grande. Perché lì ha trovato il maestro che gli ha insegnato tanto, Sir Alex Ferguson, perché nella fantascienza del mercato c'è anche l'ipotesi di uno scambio con Paul Pogba. Di certo, i Red Devils che stanno rinascendo nella gestione di questa stagione, hanno bisogno di una stella e di un riferimento. Marcus Rashford lo sta diventando ma il Polpo non lo è stato fino in fondo sui mercati internazionali. Per questo la voglia degli americani, proprietari del club, di avere di nuovo una stella planetaria in rosa è tanta. Ronaldo tornerebbe nella sua confort zone di Manchester, pronto a sfidare di nuovo Guardiola, nel Teatro dei Sogni dell'Old Trafford. Chiaro: dovrebbe decurtarsi lo stipendio ma nessun club nel globo continuerà a pagargli i 31 milioni ora percepiti a Torino.

Perché no Perché a Manchester ha già vinto e perché, qualora dovesse decidere di tornare in un posto, questo sarebbe Madrid. Perché lo United non è la miglior squadra al mondo e perché a trentasette anni mettersi sulle spalle un progetto da ricostruire è troppo anche per lui. Perché quel capitolo della vita è finito per Cristiano Ronaldo e per la famiglia. Le sfide le troverà altrove, che sia ancora a Torino, in Spagna, in Francia o in America. Ma sia per il lato sportivo che per quello personale, non prenderà in considerazione un'altra avventura a Old Trafford.