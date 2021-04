Chiellini giura amore alla Juventus: "Io e Buffon non saremo mai un problema"

Intervista a Sky Sport per il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, che nel corso della chiacchiereta s'è soffermato sul suo futuro. "Durante la sosta per le Nazionale il mio rinnovo e quello di Gigi Buffon sembrava fosse un problema ma non è così..." .

Chiellini, 37 anni da compiere il prossimo 14 agosto, ha un contratto in scadenza a giugno e in questo momento non sta trattando con la Juventus un nuovo contratto. "Non esiste questo problema, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lo saremo mai. E' fantamercato, ma sicuramente non giocherei mai con un'altra maglia in Italia o in Europa, non è proprio attuale. Io però in questo momento sono concentrato solo sugli attaccanti dell'Atalanta".

Su Atalanta e CR7 Ora pensiamo all'Atalanta, squadra fisica e tecnica che pressa per tutta la partita. Ha ragione Guardiola, è come andare dal dentista. Abbiamo comunque le armi per metterli in difficoltà. Quest'anno non siamo riusciti a dare continuità, dobbiamo farlo adesso. Se il problema della Juve è Cristiano Ronaldo ce ne fossero di questi problemi. Non dobbiamo pensare a quello che è stato e quello che poteva essere, con i se e con i ma si perde l'attenzione. Dobbiamo arrivare il più in alto possibile, che magari sarà il secondo posto, perché l'Inter è lontana, ma puntiamo a quello. Sono stato in vacanza forzata per tanto e i primi mesi era normale avere difficoltà. Sono contento di quello che ho fatto da gennaio a ora. Dopo un anno e mezzo, a 36 anni compiuti, non era scontato.