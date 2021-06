Clamoroso divorzio tra la Fiorentina e Gattuso: addio ormai certo. I viola cercano il sostituto

Alta tensione alla Fiorentina e clamoroso divorzio anticipato tra Rino Gattuso e la società viola. Il motivo della tensione sarebbe il fatto che i dirigenti viola non avrebbero gradito le imposizioni di Mendes sul mercato. Adesso sarà da capire se queste frizioni si potranno ricucire, in modo che Gattuso possa continuare il suo lavoro a Firenze. Tuttavia sono in corso valutazioni attente sul futuro, ed ora è anche lo stesso allenatore che riflette e valuta il da farsi. Il club gigliato si sta guardando intorno e dopo il no al primo approccio con Italiano, il nome che potrebbe tornare di moda è quello di Rudi Garcia. Più indietro Claudio Ranieri, che non convince fino in fondo Commisso.