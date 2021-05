Conte, mercato, seconda stella. Beppe Marotta a 360°, nel day after dello Scudetto

A detta di molti, è uno dei grandi artefici del successo dell'Inter, Beppe Marotta. L'amministratore delegato dell'area sportiva nerazzurro, il giorno dopo il trionfo, si è prestato alle interviste su radio e tv per commentare il 19° scudetto della storia del club e per analizzare tutti i temi riguardanti l'attualità. Nerazzurra e non solo.

"Un'impresa storica, un'opera d'arte condividendo le parole di Antonio Conte", il primo pensiero del dirigente nerazzurro a Radio 1. Il tema legato al tecnico che ha riportato lo Scudetto alla Pinetina è ovviamente ricco di sfaccettature e risvolti, e così Marotta parla del carattere "spigoloso" di Conte ma pure della sua permanenza all'Inter: "I confronti ci saranno, ma il piano B non esiste. Spero Conte resti all'Inter al 100%", ha candidamente ammesso. Il discorso poi si sposta sul futuro. Sui prossimi successi ("Meglio il 20° Scudetto o la Champions? La seconda stella sarebbe affascinante"), ma pure sulle possibilità di mercato per rinforzare l'attuale rosa: "Persi 70 milioni di introiti. Per questo le possibilità di mercato saranno ridotte", ha confessato.

Chiosa finale, inevitabile, sul progetto Superlega naufragato subito dopo la sua nascita: "Nata con tempi e modi un po' sbagliati", il pensiero di Giuseppe Marotta.