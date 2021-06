Conte riparte dal Tottenham: contatti avanzati, ma manca l'intesa. Con lui anche Paratici

Il Tottenham ha deciso di accelerare e di provare un all-in tutto italiano. Confermate le indiscrezioni sulla trattativa con Antonio Conte: l'allenatore è in contatto con gli Spurs per valutare concretamente il progetto della formazione inglese. Dopo quelli con il Real Madrid, poi non concretizzatisi per il ritorno clamoroso di Carlo Ancelotti, Conte stava cercando di capire eventuali spiragli francesi in casa Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino, però, al momento pareva esser pronto a lasciare Parigi ma per andare a Madrid mentre per il ritorno a Londra, sponda Tottenham, pare tutto fermo. Per questo Daniel Levy, numero uno degli Spurs, sembra aver rotto gli indugi.

Non solo Conte. Gli Spurs vogliono anche riorganizzare il comparto relativo al mercato. Per questo sono in corso contatti anche con Fabio Paratici per proporre la scrivania del club londinese. La rivoluzione in casa Juventus è andata in scena e la separazione con lo storico direttore sportivo è ufficiale. La sensazione era quella di un possibile anno di attesa per Paratici ma la proposta del Tottenham è concreta (mentre il Real Madrid dovrebbe andare a Luis Campos, deus ex machina del progetto Lille, ndr). Così le riflessioni sono in corso e tra le ipotesi ora più importanti per gli Spurs c'è un duo italiano. Conte e Paratici.

La trattativa prosegue serrata: Antonio Conte, tecnico che potrebbe tornare in Premier League dopo l'avventura al Chelsea insieme a Fabio Paratici, suo dirigente ai tempi della Juventus. Le parti hanno già discusso del futuro e della stagione che verrà ma, al momento, non c'è ancora l'accordo tra le parti. La richiesta di Conte per l'ingaggio e l'offerta degli spurs non collimano. La trattativa va avanti, ma non c'è (per ora) l'accordo economico.