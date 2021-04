Dybala smuove i social, la Juve pensa all'attacco del futuro. Aguero e Kean nel mirino

Casting per l’attacco in casa Juventus. Se da un lato il futuro di Cristiano Ronaldo è tutto da scrivere e Paulo Dybala manda segnali social con la fascia al braccio, la società bianconera coltiva sogni e progetti per le punte del proprio futuro. I poli attorno a cui si dipanano i rumor sono quelli di Sergio Aguero e Moise Kean. Dodici anni di differenza, entrambi obiettivi. L’argentino saluterà il City, in Spagna sono sicuri che il Barcellona (probabilmente la prima scelta del Kun) non possa soddisfarne la richiesta da 12 milioni di euro all’anno. Complici i buoni uffici con Raiola e il fatto che sia un prodotto del vivaio, anche Kean è però un nome che piace parecchio: è in prestito al PSG ma non è detto che i transalpini riescano a riscattarlo dall’Everton. Il club inglese lo valuta sui 50 milioni di euro (Madama l’ha ceduto per 30 due anni fa) e sul piatto la Juve potrebbe mettere Ramsey, Rabiot e Bernardeschi. Come contropartita, però, il club allenato da Ancelotti preferirebbe un certo Merih Demiral.