Ecco il primo colpo per Inzaghi. Calhanoglu è già a Milano: oggi le visite con l'Inter

Hakan Calhanoglu sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Il turco - reduce dall'eliminazione a Euro 2020 con la sua Turchia, si appresta infatti ad indossare la maglia nerazzurra, dopo una trattativa lampo che lo ha portato sull'altra sponda di Milano. A proposito di Milano, il giocatore nelle ultimissime ore è già sbarcato a Linate , pronto ad iniziare la nuova avventura. Oggi, in mattinata, sosterrà le visite mediche con l'Inter: ormai raggiunto l'accordo per un triennale a 5 milioni di euro netti più uno di bonus a stagione. Primo acquisto per la nuova Inter di Inzaghi, che ha spinto fortemente per questa operazione.