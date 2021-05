Festa a casa Milan, Kessie firma la doppietta decisiva. 2-0 all'Atalanta e secondo posto

Il Milan vince per 2-0, chiude al secondo posto una grande stagione con la doppietta di rigore di Franck Kessie. L'ivoriano è certamente una delle grandi sorprese della stagione, ma anche Tomori è una montagna invalicabile.

Raggiante Pioli che spiega come la squadra sia indubitabilmente da secondo posto, mentre Maldini cerca di far capire che non è semplice far dimenticare il Milan di Berlusconi. Calabria, invece, sa che questo non è altro che un punto di partenza.