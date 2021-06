Fiorentina, per Italiano manca solo l'annuncio: pronto un contratto biennale con opzione

Vincenzo Italiano è a Firenze, la Fiorentina ha finalmente trovato il sostituto di mister Gattuso. Il tecnico ormai ex Spezia, dopo il primo summit di domenica coi viola, questo lunedì è rimasto in città per sbrigare le ultime pratiche necessarie per liberarsi dal club ligure. In tarda mattinata ha così lasciato la struttura in cui soggiornava per recarsi presso uno studio notarile vicino al centro del capoluogo toscano. All'uscita, dinanzi ai tanti media presenti, si è lasciato andare a un semplice: "Ci vediamo". Prima di incontrare ancora la sua nuova dirigenza e definire le strategie di mercato per rinforzare la rosa.

L'allenatore nato a Karlsruhe risolverà nelle prossime ore il proprio contratto con lo Spezia pagando la clausola da circa un milione di euro e firmerà con la Fiorentina un contratto biennale con opzione per il terzo anno, più un lauto bonus in caso di arrivo in Europa.