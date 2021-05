Hellas, slitta ancora il ritorno alla vittoria. E Juric glissa sul suo futuro

Il fuoco non s'è spento, ma quella che era una fiammata vigorosa s'è trasformata a poco a poco in un cumulo di braci difficili da ravvivare. Comprensibile, quando l'obiettivo stagionale (la salvezza) è riposto in archivio ormai da diverse settimane.

Il Verona ha pregustato a lungo il sapore della vittoria ritrovata, ma alla fine l'appuntamento con i tre punti è slittato nuovamente, per la quinta volta consecutiva.

A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, però, qualche nota lieta ascrivibile al pomeriggio del Bentegodi può certamente essere riscontrata. A partire dal benaugurante protagonismo di Eddie Salcedo, ancora a segno dopo essersi sbloccato contro la Fiorentina dieci giorni fa.

La flessione nei risultati va poi calibrata anche sulla componente di malasorte piombata nelle ultime settimane: allargando il focus, i gialloblù hanno colpito diciannove pali in questa stagione, due in più del precedente record fatto registrare dal 2004/05 a oggi.

A pochi metri dal traguardo finale, è il futuro di Juric a tenere banco dalle parti di Peschiera. Incalzato sull'argomento, l'uomo di Spalato non vi si è sottratto nemmeno questa volta: "Mi sono espresso su come a mio avviso si debba proseguire - ha confessato -. Non decido niente, attendo con serenità, consapevole di quello che è stato fatto in questi due anni. Poi decidono gli altri".