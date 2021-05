Verona, maledetta sfortuna: 19 legni colpiti in stagione, mai così tanti dal 2004/05

Il momento non è dei più brillanti, ma in questa stagione il Verona ha dovuto fare i conti anche con tanta sfortuna. Quello colpito da Dimarco contro lo Spezia è il diciannovesimo legno in Serie A degli uomini di Juric: un record negativo, perché dalla stagione 2004/05 a oggi i gialloblù non avevano mai superato la soglia dei diciassette pali nell'arco di un intero campionato. A riferirlo è Opta.