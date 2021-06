I favoriti escono di scena: Francia già fuori da Euro 2020, la Svizzera ora sogna

vedi letture

La Francia è fuori da Euro 2020. A festeggiare è la Svizzera che passa il turno nel modo più clamoroso possibile: sotto 3-1 fino a 10 minuti dalla fine trova la forza di reagire e raddrizza la situazione. Una partita ricca di colpi di scena che ha visto gli elvetici alla fine meritare la qualificazione per quanto fatto vedere in campo. Diretti con maestria da Granit Xhaka e con esterni come gli imprendibili Zuber ed Embolo gli uomini di Petkovic hanno messo a lungo sotto i bleus che erano già sotto all'intervallo (gol di Seferovic) e rischiavano di soccombere al 55' quando è stato concesso un rigore ai rossocrociati. Lloris para dal dischetto, poi Benzema con due gol ribalta la partita e Pogba sembra chiuderla. Infine Seferovic e Gavranovic trovano il clamoroso 3-3. Nulla di fatto ai supplementari e ai rigori sbaglia solo Mbappé, la grande stella del torneo che invece chiude nel peggiore dei modi e pure senza reti segnate. Sarà lui il capro espiatorio assieme a Didier Deschamps, la cui posizione in panchina non è più così salda (Zidane è alla finestra). Era da Sudafrica 2010 quando la nazionale veniva eliminata alla fase a gironi che la Francia non usciva così presto. Al contrario la Svizzera entra tra le prime 8 di un grande torneo internazionale dopo 66 anni, ai Mondiali organizzati in casa. E Petkovic, dopo aver raggiunto l'inventore del catenaccio, Karl Rappan, nel numero di panchine con la elezione, lo supererà: ai quarti di finale lo aspetta la Spagna.