Perché no? Gazidis flirta col rinnovo di Ibrahimovic. E Pioli recupera pezzi in vista del derby

vedi letture

Non c’è tempo per leccarsi le ferite, in casa Milan. La settimana che porta al derby scudetto contro l’Inter è già iniziata ed i rossoneri, dopo il ko con lo Spezia, sono già tornati in campo. Ed in tal senso, le buone notizie per mister Pioli non mancano visto che ieri si sono allenati in gruppo anche Ante Rebic e Davide Calabria. Vicino al rientro pure Brahim Diaz che nelle ultime ore ha svolto lavoro personalizzato ma è comunque prossimo al rientro con la squadra. Notizie importanti per il tecnico rossonero al di là del derby, visto che il suo Milan da giovedì 18 febbraio (andata con la Stella Rossa) al 14 marzo scenderà in campo 7 volte.

Parlano i vertici dirigenziali - Il primo a prendere la parola è stato il presidente Paolo Scaroni, che nel corso del suo intervento radiofonico ha parlato del momento della squadra in relazione agli obiettivi stagionali e soprattutto della tanto discussa presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo: “Ogni cosa che fa ha una sua logica, continuerà a dare il suo contributo al Milan”, ha spiegato il numero 1 rossonero. Il tema Ibrahimovic, seppur in altri termini, è stato toccato anche dall’ad Ivan Gazidis: “Rinnovo? Continua a sorprendere, anche tutti gli scettici. Perché non continuare? Se continua a giocare così e se la sua famiglia accetterà che lui continui a vivere in Italia, perché no?”, si è interrogato Gazidis.