Riparte l'Europa: tanti impegni per il Milan. Derby, Napoli e Roma

Domani ricominciano le Coppe Europee. Le italiane che le giocheranno sono sei, dalla Juventus che affronterà il Porto mercoledì a Lazio e Atalanta, protagoniste settimana prossima. Più impegni invece per l’Europa League, con Milan, Napoli e Roma che potrebbero avere un turno in più nello stesso periodo che va fino a metà marzo.

MILAN

La sconfitta contro lo Spezia ha fatto abdicare il Milan dal primo posto dopo ventidue giornate passate praticamente sempre come capolista. Il 2-0 al Picco ha fatto scoprire i piccoli difetti che finora Ibrahimovic aveva completamente coperto, subendo la terza sconfitta in Serie A dopo le gare contro Juventus e Atalanta. Di solito con le piccole non c'era grande partita, invece stavolta non è stata la solita storia. E ora gli impegni sono moltissimi: se il Milan passerà il turno contro la Stella Rossa da qui al 18 di marzo ci saranno nove partite, che diventeranno 10 con quella del weekend successivo.

TESTA AL DERBY - C'è una ghiotta occasione per la banda Pioli di riprendersi il primo posto, giocando il derby in casa (praticamente senza nessun vantaggio) domenica. Contro la Stella Rossa potrebbe essere una doppia sfida adatta per le seconde linee, ma dopo ci sarà comunque un altro big match contro la Roma di Paulo Fonseca, il 28 di febbraio. Due settimane dopo ci sarà anche il Napoli, più il Verona di Juric fuori casa, il 7 di marzo. Situazione non ottimale e ciclo durissimo che potrebbe far capire quali saranno gli obiettivi stagionali. Se tutti o nessuno.

IL CALENDARIO

Stella Rossa-Milan 18 febbraio

Milan-Inter 21 febbraio

Milan-Stella Rossa 25 febbraio

Roma-Milan 28 febbraio

Milan-Udinese 3 marzo

Verona-Milan 7 marzo

eventuale ottavo Europa League 11 marzo

Milan-Napoli 14 marzo

eventuale ottavi Europa League 18 marzo