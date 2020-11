Speciale scouting. Le storie di TMW: come i club vanno alla ricerca del talento

E' stata una giornata dedicata ampiamente allo scouting, alla ricerca del talento, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. Dalla mattina fino al tardo pomeriggio, un approfondimento, una storia, un'intervista, un focus. Le grandi potenze d'Italia, le corazzate d'Europa ma anche racconti in giro per il mondo. In Cina, in Colombia, in Brasile, in Danimarca, in Inghilterra. Alla scoperta e alla ricerca della metodologia e della struttura di ogni società. Obiettivi e metodi che portano alcune società a diventare catalizzatrici dei migliori giovani del mondo. Il dietro le quinte, nello speciale di Tuttomercatoweb.com. Questi sono tutti i link delle storie pubblicate.

Come funziona il modello Juventus Clicca qui

Come funziona il modello Borussia Dortmund Clicca qui

Come funziona il modello Midtjylland Clicca qui

Come funziona il modello Atalanta Clicca qui

Come funziona il modello Watford Clicca qui

Come funziona il modello City Football Group Clicca qui

Come funziona il modello Sampdoria Clicca qui

Come funziona il modello Amburgo Clicca qui

Come funziona il modello Monza Clicca qui

Come funziona il modello Olympique Marsiglia Clicca qui

Come funziona il modello Udinese Clicca qui

Come funziona il metodo Inter Clicca qui

Come funziona il metodo Zenit San Pietroburgo Clicca qui

Come funziona il metodo Milan Clicca qui

Come funziona il metodo Castilla Clicca qui

Come funziona il metodo Cagliari Clicca qui

Come funziona il metodo Liverpool Clicca qui

Come funziona il metodo Hellas Verona Clicca qui

Come funziona il metodo Qiangdao Clicca qui

Come funziona il metodo Goias Clicca qui

Come funziona il metodo Atletico Nacional de Medellin Clicca qui

Come funziona il modello Sassuolo Clicca qui

Come funziona il metodo Entella Clicca qui

Come funziona l'esperimento Guimaraes Clicca qui

Come funziona il metodo Lazio Clicca qui

Come funziona il metodo Rijeka Clicca qui

Il player scout racconta l'impatto del Covid Clicca qui

Il racconto di Thiago Larghi Clicca qui

Come funziona il modello Red Bull Clicca qui

Come funziona il modello San José Earthquakes Clicca qui

Come funziona il modello Roma Clicca qui

Come funziona il modello Lille Clicca qui