Il futuro di De Zerbi al bivio decisivo: trattativa in fase avanzata con lo Shakhtar

vedi letture

Il futuro di Roberto De Zerbi può essere presto lontano dall'Italia. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la trattativa con lo Shakhtar Donetsk sarebbe in fase avanzata. Su queste colonne abbiamo raccontato ieri di come il club arancionero sia pronto per cambiare ciclo: da Luis Castro, portoghese, il secondo dopo Paulo Fonseca, potrebbe essere il turno di un italiano. Contatti avanzati con Roberto De Zerbi, il ds José Boto lo considera il candidato ideale per il suo Shakhtar.