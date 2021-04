Il Genoa si aggrappa a Pandev: 2-2 col Benevento ma sabato con lo Spezia sarà importante

vedi letture

Un punto che avvicina il Genoa all’obiettivo finale. La squadra di Davide Ballardini non va oltre il 2-2 a Marassi contro il Benevento. Non serve una doppietta dell’eterno Goran Pandev per portare a casa l’intera posta in palio. Partita subito in salita per il Grifone che va sotto per un calcio di rigore trasformato da Viola ma il macedone approfitta di un errore di Barba in area per firmare il pareggio. Pochi istanti più tardi è l’ex Lapadula a trafiggere Perin ma al 20’ è ancora il numero 19 rossoblu a siglare la sua doppietta personale e festeggiare al meglio le sue 150 partite con la maglia del Genoa. Nella ripresa non vanno a buon fine gli assalti della squadra padrona di casa che conquista un pareggio che le permette di stare a +5 dalla linea di galleggiamento. Sabato prossimo a Marassi arriverà lo Spezia per un mach importante per la salvezza.