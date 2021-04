Le pagelle del Genoa - Pandev la riprende due volte, Radovanovic va troppo in difficoltà

Perin 6 - Nulla può sui gol del Benevento. Si fa trovare pronto sui traversoni che arrivano dal fondo guidando la difesa rossoblu, non impeccabile oggi, con la sua voce.

Masiello 6 - La difesa, specie nella prima parte di prima frazione di gara viene messa spesso sotto pressione dagli avversari e lui, come tutti patisce. Si riprende col passare dei minuti e nella ripresa è provvidenziale a sbarrare la strada a Gaich.

Radovanovic 5 - Inizio da incubo per il centrocampista rossoblu, adattato ormai difensore centrale. Prima atterra Lapadula in area causando il rigore del vantaggio ospite e poi perde il duello con Lapadula da cui nasce il 2-1.

Criscito 6 - Grinta e aggressività non mancano mai per il capitano rossoblu che ha il suo bel da fare con l’ex di turno Lapadula. Nella ripresa è più attento.

Biraschi 6 - Lo si trova sia nella propria area di rigore, dove dà il suo contributo, sia nelle metà campo avversaria, dove si fa vedere con regolarità specie per andare al traversone (Dal 77’ Goldaniga sv).

Strootman 6 - Prezioso come sempre il suo apporto nella fase di non possesso così come in quella di spinta. Suo il cross da cui nasce il gol del momentaneo 1-1 di Goran Pandev (Dal 77’ Behrami sv).

Badelj 6,5 - Lotta come sempre in mezzo al campo e si conferma anche questa sera recupera palloni. Va a tamponare su tutte le sfuriate del Benevento con precisione e chiama Montipò alla bella respinta nella ripresa.

Zajc 5,5 - Tarda la chiusura su Lapadula in occasione del secondo vantaggio del Benevento. Prova ad accompagnare l’azione offensiva dei suoi senza però dare il giusto contributo.

Zappacosta 6,5 - Il provino effettuato in mattinata ha dato buon esito e Ballardini lo schiera subito dal primo minuto. Dalla sua parte il Genoa spinge con insistenza, non a caso dalla sinistra sono arrivati i due gol di Pandev. Nel secondo tempo è meno brillante ma la prestazione c'è.

Pandev 7 - Il Genoa scivola due volte e per due volte lui lo tira su. Mai sbagliare quando in area di rigore si aggira l’attaccante macedone che punisce senza pietà festeggiando al meglio la 150a presenza con la maglia del club più antico d’Italia (Dal 70’ Pjaca 5,5 - Si vede poco nell'area del Benevento, sbuccia di testa un buon cross di Goldaniga).

Destro 5,5 - Meno vivace del solito. Avrebbe sui suoi piedi la palla del sorpasso ma, a tu per tu con Montipò, si fa ipnotizzare dal portiere del Benevento mancano l’appuntamento con il gol (Dal 70’ Shomurodov 5,5 - Non si accende come suo solito con la sua velocità. Viene fermato spesso dalla difesa avversaria).

Ballardini 6 - Partita in salita per il suo Genoa che però dimostra grande carattere nell'andarla a recuperare in due occasioni. Un punto che serve per posizionare un altro mattoncino per l'obiettivo finale. Adesso c'è lo Spezia sempre al "Ferraris" per un match importante.