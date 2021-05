Il giovane Chelsea di Tuchel chiude il ciclo del Real di Zidane: Kanté&Co in finale col City

Troppo Chelsea per il Real Madrid. Gli inglesi battono la formazione di Zinedine Zidane con il risultato di 2-0: decidono i gol di Werner nel primo tempo e Mount a fine partita. Thomas Tuchel raggiunge così la seconda finale consecutiva di Champions League nella sua carriera: è il primo a riuscirci con due squadre diverse. E, anche se assicura di no, si prende una bella rivincita sul Paris Saint-Germain, che lo ha esonerato dopo un 4-0 e qualche parola di troppo ai media. Ora sorride, il tecnico tedesco, per i suoi gioiellini e per N’Golo Kanté, migliore in campo come del resto era stato anche nella semifinale di andata: sfiderà l’ex compagno al Leicester, Riyad Mahrez, al quale lo accomuna anche il fatto di aver frequentato i bassifondi del calcio francese fino ai 23 anni. È la vittoria di una squadra giovane e anche operaia, ma con tanta classe, contro il ciclo ormai esaurito delle merengues, reso plastico dalla deludente prestazione di capitan Ramos. Che ora puntano la Liga e s’interrano sul futuro di Zizou. Non è il momento di parlarne, assicura il tecnico francese.