Real, Zidane: "Penso solo al presente. Complimenti ai miei ragazzi per quanto fatto finora"

vedi letture

Si interrompe il cammino in Champions League del Real Madrid, sconfitto a Stamford Bridge dal Chelsea. Zinedine Zidane ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport: di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Cosa ha avuto in più il Chelsea stasera?

"Hanno giocato una bella partita. La vittoria è meritata: hanno giocato meglio in queste due partite, soprattutto stasera. Abbiamo avuto un'occasione all'inizio della partita, ma non siamo riusciti a concretizzare. Nella doppia sfida hanno meritato di passare il turno".

C'è dunque la consapevolezza della loro superiorità.

"Non sono contento, ma riconosco che loro hanno fatto una bella partita. Era una semifinale di Champions, a noi è mancato qualcosa. Ma non dobbiamo cercare scuse, sono comunque contento di quello che abbiamo fatto in Champions finora, perché abbiamo avuto tante difficoltà".

Dopo una semifinale persa cosa scatta nella sua testa?

"Penso solo al presente, e alla partita che ci aspetta in campionato domenica. Mancano quattro partite, voglio solo fare i complimenti ai miei giocatori per quello che hanno fatto finora. Per il resto, loro hanno fatto una bella partita: il calcio è così".