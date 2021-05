Il Milan avrà in Maignan il suo nuovo portiere. Ma la notizia del giorno è l'addio di Donnarumma

vedi letture

A sorpresa, nella notte, Mike Maignan è sbarcato a Linate. Per diventare, nelle ore successive, il nuovo portiere del Milan. Un colpo di scena vero e proprio, arrivato nel pieno delle contrattazioni con Gigio Donnarumma e Mino Raiola per il rinnovo dell’attuale numero 99 rossonero.

La giornata di Maignan - Dopo qualche ora di riposo, il portiere in arrivo dal Lille ha svolto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva. Per poi spostarsi in sede, a Casa Milan, per la firma sul nuovo contratto con i rossoneri. Il classe ’95 ha firmato col Milan un contratto di 5 anni, fino al 2026, col cartellino che sarà pagato 13 milioni più 2 di bonus.

Addio a Donnarumma. Sia Gigio che Antonio - Parallelamente, inevitabile, il Milan si prepara a salutare Gigio Donnarumma. La lunghissima trattativa per un rinnovo apparso fin da subito complicato è andata via via verso la fumata nera e l’arrivo del francese di fatto certifica questo percorso. Con Donnarumma che saluterà a parametro zero, insieme anche al fratello Antonio, anche se la destinazione non è ancora certa: la Juventus resta interessata ma sarebbe necessario l’addio di Szczesny. Il PSG c’è nonostante il rinnovo di Keylor, così come Real Madrid e qualche big di Premier. Ma ad oggi la pista più calda sembra essere quella che porta a Barcellona…