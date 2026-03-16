Il primo sorriso di Sarri, l'addio al titolo di Max, Gila top e Leao flop: cosa ci lascia Lazio-Milan

Il Milan cade all’Olimpico contro la Lazio e vede complicarsi forse definitivamente la corsa scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri perde infatti 1-0 per il gol segnato al 27’ da Gustav Isaksen e resta a otto punti dalla vetta quando il campionato entra nella sua fase decisiva. Una sconfitta pesante, soprattutto perché i rossoneri avevano l’occasione di accorciare sull’Inter. Il Diavolo paga soprattutto un primo tempo sottotono e una prestazione opaca dei suoi uomini più attesi, tra cui Rafael Leao, ancora una volta poco incisivo e polemico al momento del cambio. Dall’altra parte, invece, spicca la prova di Mario Gila, leader della difesa biancoceleste e tra i migliori in campo per capacità di lettura e interventi decisivi.

Nel post partita mister Massimiliano Allegri ha spiegato le difficoltà incontrate dalla sua squadra: "È stata una partita particolare, nel primo tempo la Lazio ha corso molto e abbiamo preso molti contropiedi, sbagliando molto tecnicamente. La Lazio ha giocatori molto bravi, noi non abbiamo vinto né un duello fisico né tecnico". Il tecnico rossonero ha poi invitato a mantenere lucidità nonostante la delusione: "Il Milan sta facendo una buona stagione, dispiace per la sconfitta perché potevamo accorciare sull’Inter. La quinta è a sette punti, dobbiamo accettare questa sconfitta con amarezza e pensare alla prossima partita".

Grande soddisfazione invece in casa Lazio, con Maurizio Sarri che ha sottolineato soprattutto l’atmosfera dell’Olimpico: "Stasera c’era un clima bellissimo, sarebbe stato un ricordo speciale anche senza il risultato. I ragazzi hanno dato al pubblico anche la soddisfazione della vittoria". Per il tecnico biancoceleste è stata una serata da ricordare soprattutto dal punto di vista emotivo: "Questa è una partita che ricorderò non per il risultato. Dal punto di vista emozionale è stata sicuramente una serata particolare", le sue dichiarazioni dopo aver festeggiato finalmente sotto la Nord piena di tifosi.