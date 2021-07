Il saluto di Donnarumma al Milan: "Sentimenti che non possono essere tradotti in parole"

vedi letture

"Nei prossimi giorni parlerò e saluterò il Milan. Sarò sempre legato ai colori rossoneri". Aveva parlato così Gianluigi Donnarumma a margine dei festeggiamenti per la vittoria dell'Europeo dell'Italia. Detto fatto e nella giornata di ieri è arrivato un lungo post su Instagram da parte del portiere, pronto adesso a iniziare una nuova avventura al Paris Saint Germain: "Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al Milan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia. In maglia rossonera ho tagliato anche traguardi personali importanti, come l’esordio a 16 anni in serie A. Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai. Ora è arrivato il momento di salutarci, una scelta che non è stata semplice, anzi, e sicuramente non basta un post per spiegarla, o forse nemmeno può essere spiegata perché i sentimenti più profondi difficilmente possono essere tradotti in parole. Quello che posso dire è che a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi. Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all’ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte importante, anzi fondamentale, del percorso di vita che mi ha reso quello che sono. Auguro al Milan tutti i successi possibili e lo faccio con il cuore, per l’affetto che mi lega a questi colori, un sentimento che la distanza e il tempo non possono cancellare".

Dopo il saluto con un lungo post su Instagram di Gianluigi Donnarumma, il Milan ha poi risposto, commentando proprio il messaggio del portiere, augurando il meglio all'ormai ex rossonero che presto firmerà per il Paris Saint Germain: "Caro Gigio, grazie per quello che ci hai dato in tutti questi anni rossoneri, ti auguriamo il meglio per la tua carriera. Con affetto".