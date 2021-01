Il Sassuolo non fa passeggiate, ma il risultato parla chiaro: ennesimo ko contro l'Atalanta

"Prendiamo il pullman per andare a Bergamo e fare la nostra parte, non per fare una passeggiata o per passare una domenica diversa". Queste le parole di Roberto De Zerbi prima del match del Gewiss Stadium. Il risultato però parla chiarissimo, soprattutto se si analizzano il quarto e il quinto gol: alla fine qualche scampagnata di troppo è stata fatta , soprattutto nella ripresa.