Il Toro cambia: via Giampaolo dopo 13 punti in 18 gare. Anche Vagnati a rischio

Il pareggio in superiorità numerica contro lo Spezia come la classica goccia che fa traboccare il vaso. Dopo difficoltà e delusioni, il Torino ha deciso per l’inevitabile: esonerato Marco Giampaolo. Troppo pochi i 13 punti rimediati in 18 giornate, un borsino che piazza i granata in fondo alla classifica, terzultimi. Se il campionato finisse oggi, sarebbe retrocessione. E così, ecco il ribaltone, con qualche tentazione: dopo lunghe riflessioni, anche sul ruolo del ds Davide Vagnati, e contatti anche con Moreno Longo, la panchina andrà a un vero e proprio cuore Toro. Dopo la risoluzione col Genoa, infatti, arriverà in panchina Davide Nicola, sedici anni dopo il gol promozione siglato in Serie B al Mantova. Da ex calciatore granata, si apre una nuova avventura in panchina. E si chiude quella di Giampaolo, che dopo il Milan infila un altro passo falso.