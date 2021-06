In attesa di Italiano, la Fiorentina chiude il colpo più caro della sua storia: Nico Gonzalez è viola

Mentre la panchina è ancora senza padrone dopo il clamoroso dietrofront di Gennaro Gattuso, con Vincenzo Italiano che è comunque ad un passo, la Fiorentina si porta avanti col lavoro e chiude quello che potrebbe essere uno dei colpi più importanti dell'intera sessione di mercato. Intorno all'ora di pranzo è arrivato il primo indizio social con la pubblicazione da parte della società gigliata di Speedy Gonzales. Quindi, poche ore dopo, ecco anche l'annuncio definitivo: Nico Gonzalez è un nuovo calciatore della Fiorentina. Una storia lunga e spesso fruttuosa, quella dei giocatori dell'albiceleste in riva all'Arno. Anche se questa volta, viste le premesse, le aspettative sono altissime.

Il giocatore attualmente impegnato in Copa America con la Seleccion è infatti l'acquisto più caro dell'intera storia viola. Lo Stoccarda per il suo cartellino incassa infatti 23 milioni più 4 di bonus, per un totale potenziale di 27. Mai nessuno, né Commisso né gli altri presidenti, avevano mai speso tanto per un solo giocatore. La firma è arrivata direttamente a Ezeiza, quartier generale dell'Argentina di Lionel Scaloni. Con Nico Gonzalez che ha firmato un contratto quinquennale con la Fiorentina.