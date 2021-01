L'affare USA va in porto: Reynolds in arrivo a Benevento. Con la regia della Juventus

Bryan Reynolds è pronto a sbarcare in Italia. Nonostante gli ultimi tentativi del Club Brugge, sempre vigile sul talento classe 2001 di Dallas, il Benevento è pronto ad accogliere l’esterno difensivo USA, con l’attenta regia della Juventus. In giornata, il club sannita ha definito gli ultimi dettagli: Reynolds arriva alla corte di SuperPippo Inzaghi in prestito con obbligo di riscatto. Da Dallas, appunto, perché i bianconeri restano formalmente fuori dall’affare: non possono tesserare ulteriori extracomunitari e quindi con le Streghe ci sarà soltanto un gentlemen’s agreement. Come nel caso di Merih Demiral, o per guardare alla storia recente della Serie A a Julio Cesar, approdato all’Inter via Chievo. Affare da 7,5 milioni di euro, al termine della stagione Reynolds dovrebbe poi rimanere in Campania in caso di salvezza (visti i risultati decisamente probabile), anche in caso di acquisto e successivo prestito da parte della Juventus. Ma di questo si parlerà in estate.