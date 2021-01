L'amaro ritorno di D'Aversa a Parma. Contro la Lazio un altro ko, ma non tutto è da buttare

Non è fortunato il ritorno di Roberto D'Aversa sulla panchina del Parma, sconfitto 2-0 al Tardini dalla Lazio. Il tempo per lavorare ci sarà, così come magari sarà possibile avere qualcosa dal mercato.

A proposito di mercato. Nel post gara del ko contro la Lazio, il tecnico dei crociati parla chiaro, pur rispettando i ruoli: "Per far crescere i giovani c'è bisogno di una solidità di fianco. La società sa cosa serve". Proprio quei giovani che - partiti bene nel primo tempo - hanno subito il maggior tasso tecnico e di esperienza dei biancocelesti, capaci di dominare il gioco e segnare due gol nella ripresa.

La classifica si fa brutta, certo, ma lo spirito visto nei primi minuti fa ben sperare. Servirà pazienza, in un campionato in cui nulla è scontato. Nemmeno per il Parma che - nonostante le cinque sconfitte consecutive - può e deve ripartire dai suoi leader. Uno su tutti? Gervinho, l'ultimo ad arrendersi anche contro la corazzata Lazio.