Parma ko, D'Aversa e il mercato: "Per far crescere i giovani c'è bisogno di una solidità di fianco"

E' amaro il ritorno di Roberto D'Aversa sulla panchina del Parma. Sconfitto al Tardini (0-2) per mano della Lazio, il tecnico dei crociati nel post gara si è soffermato anche sul mercato: "Presidente e direttore sportivo sanno cosa serve a questa squadra. Io posso solo pensare a fare bene in campo. La società sa dove intervenire - dice a Sky Sport - da parte mia non c'è nessuna problematica. I giocatori forti giocano a qualsiasi età. Per far crescere i giovani, però, c'è bisogno di una solidità di fianco. Il campionato italiano è difficile, ci vuole tempo di ambientamento per farli crescere. Il mio arrivo da solo non porta al raggiungimento dell'obiettivo, un po' tutti dobbiamo dare qualcosa in più".