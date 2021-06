L'Inter convoca Eriksen, lo vuole in ritiro l'8 luglio. Per il giocatore almeno sei mesi di stop

vedi letture

Christian Eriksen dovrà fermarsi almeno sei mesi dopo il terribile arresto cardiaco avuto in campo poco più di una settimana fa. Nelle prossime ore, l’Inter e il centrocampista danese avranno un contatto in videochiamata per provare a stilare una strategia e un programma per le prossime settimane. L’obiettivo del club è averlo simbolicamente a Milano l’8 luglio, data in cui la squadra si radunerà per dare il via alla nuova stagione. Per ragionare sul suo futuro e sull’eventuale sostituto, poi, ci sarà tempo.

Quel che è certo, come detto, è che a Eriksen serviranno almeno sei mesi di stop per capire se si potrà o meno pensare a un suo ritorno in campo. Al calciatore è stato infatti impiantato un defibrillatore cardiaco che potrebbe diventare permanente del caso in cui l’infiammazione al cuore non fosse correggibile. Se il defibrillatore diventasse permanente, sarebbe impossibile rivederlo in campo in Italia. Sarà poi da capire se lo stesso giocatore vorrà tornare a giocare dopo il grande spavento patito sia da lui che dalla sua famiglia. Al momento l’unica certezza è che il suo 2021 è già concluso.