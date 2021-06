L'Inter e i possibili scenari per Eriksen: tanti punti interrogativi, certi almeno 6 mesi di stop

La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro di Christian Eriksen, detto dell’idea di provare a far arrivare il danese a Milano per il ritiro dell’8 luglio. Per capire cosa potrà fare Eriksen e se potrà tornare a scendere in campo servirà aspettare ancora un po’. La prima cosa da capire è se l’infiammazione patita al cuore è correggibile in maniera definitiva oppure no. In caso negativo, il defibrillatore impiantato diventerebbe permanente e in Italia Eriksen non potrebbe più giocare. In caso contrario ogni scenario sarebbe aperto, ammesso e non concesso che il giocatore voglia tornare in campo. In ogni caso, i tempi si annunciano lunghi: l’eventuale ritorno in campo non potrebbe avvenire prima di 6 mesi, quindi il 2021 calcistico di Eriksen può già dirsi concluso.